Заведующая отделением больницы умерла от коронавируса в Челябинске
19 июля 2020, 21:02[ «Аргументы Недели» ]
Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась от COVID-19. Женщина проработала в клинике больше 25 лет. Беляковой было 42 года.
"Анна Владимировна свою жизнь посвятила спасению маленьких пациентов: успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости", — рассказали в горздраве. Но сама справиться с болезнью не смогла.
Отделение детской хирургии ГКБ № 1 закрыли на карантин.
В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции привели новые данные по COVID-19 на утро воскресенья, 19 июля. За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.
За последние сутки в Челябинской области зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. С начала пандемии число заболевших достигло 10 225.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.