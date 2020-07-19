Заведующая отделением больницы умерла от коронавируса в Челябинске

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Белякова. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась от COVID-19. Женщина проработала в клинике больше 25 лет. Беляковой было 42 года.

"Анна Владимировна свою жизнь посвятила спасению маленьких пациентов: успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости", — рассказали в горздраве. Но сама справиться с болезнью не смогла.

Отделение детской хирургии ГКБ № 1 закрыли на карантин.

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции привели новые данные по COVID-19 на утро воскресенья, 19 июля. За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. С начала пандемии число заболевших достигло 10 225.