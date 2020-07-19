Оперштаб: 6 109 новых случаев коронавируса COVID-19 выявлены в России за сутки

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19 июля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции привели новые данные по COVID-19 на утро воскресенья, 19 июля. За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.

За сутки подтверждено 95 летальных случаев с коронавирусом.

Коронавирус подтвержден у новых зараженных в 84 регионах. В Москве за сутки зафиксирован 591 новый случай COVID-19. 245 новых случаев зафиксировано на Урале в Свердловской области, 237 - в Ханты-Мансийском АО, 218 - в Нижегородской области, 202 - в Петербурге, 198 - в Алтайском крае, 185 - в Иркутской области, 176 - в Ямало-Ненецком АО, 171 - в Московской области, 167 - в Мурманской области, 130 - в Челябинской области, 127 - в Красноярском крае, 123 - в Ставропольском крае, 118 - в Новосибирской области. Нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском АО.

Выздоровел за сутки еще 3 481 пациент. В Москве за сутки 14 человек с выявленным новым вирусом скончались. 359 пациентов выздоровели.