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В Сочи МЧС объявило экстренное предупреждение

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи МЧС объявило экстренное предупреждение
Термометр. Фото: pixabay.com

В Сочи региональный отдел МЧС объявил экстренное предупреждение на понедельник, 20 июля, в связи с жаркой погодой. В городе ожидается жара в 37 градусов.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что из-за жары могут начаться лесные пожары. «Экстренное предупреждение... Днём и вечером 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36, +37 градусов», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее специалисты научили, как сохранить урожай в условиях резкой смены погоды.

АБ

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