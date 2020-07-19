Как сохранить урожай при постоянной смене погоды

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19 июля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Утро.ру

Овощи. Фото: pixabay.com

Лето 2020 года то удивляет россиян аномальной жарой, то резкими похолоданиями и рекордными количествами осадков. Эксперты дали несколько советов, как в такую погоду сохранить урожай.

Специалисты отмечают, что баклажаны, помидоры и перцы – теплолюбивые растения, а потому их изначально не стоит высаживать в холодных регионах. Семена начнут гнить в земле, а частые дожди лишь ускорят процесс.

Стоит учитывать, что в прохладную погоду не нужно давать саженцам слишком много воды, чтобы не произошло загнивание корней. Поливать растения надо у самой грядки, стараясь не задеть листья – лишняя влага на них может привести к замерзанию.