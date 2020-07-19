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После аномально жаркого лета может последовать морозная зима

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

После аномально жаркого лета может последовать морозная зима
Циклон. Фото: pixabay.com

Климатолог Екатерина Пестрякова предположила, что аномально жаркое лето на территории некоторых регионов России может оказаться предвестником морозной зимы.

«Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима», - заявила специалист и добавила, что вероятность этого составляет 90%.

Пестрякова отметила, что в первую очередь этот прогноз относится к Сибири, Уралу и Дальнему Востоку, поскольку в этих регионах наблюдаются большие суточные, сезонные и годовые амплитуды температур. «В этом году атмосферная циркуляция сменилась с западной на меридиональную, то есть воздействие теперь оказывается как с севера, так и с юга. Зимой азиатский максимум, юго-восточные ветры у нас холодные, а летом они горячие», - отметила эксперт.

АБ

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