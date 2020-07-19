В Сеченовском университете рассказали о состоянии добровольцев, испытавших на себе вакцину от CОVID-19
19 июля 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, насколько успешно продвигаются испытания отечественной вакцины от коронавируса на группе испытуемых.
Тарасов заявил, что первая группа добровольцев уже прошла все необходимые тесты, сдала анализы, а теперь готовится к выписке, которая по плану назначена на понедельник, 20 июля. «Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», - сказал врач. Он добавил, что у испытуемых жалоб нет, состояние хорошее.
Ранее Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса для детей.
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