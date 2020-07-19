В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Москве

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19 июля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Красная площадь. Фото: pixabay.com

В оперштабе оценили снижение числа новых заболевших коронавирусом в Москве. Оказалось, что за последние несколько недель количество выявленных случаев COVID-19 в Москве не превышает раннеапрельские показатели.

«В столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Почти три недели число новых случаев коронавируса в Москве не превышает раннеапрельские показатели. Число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад», - рассказали в оперштабе.

Согласно статистике, больше всего заболевших коронавирусом (51,6%) в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет. Следом идут люди от 46 до 56 лет (27,9%), далее от 66 до 79 лет (8,5) и старше 80 лет (3,7%). Оставшиеся 8,3% заразившихся – дети до 18 лет.