Коронавирус 19 июля: в РФ провели более 24,9 млн тестов на COVID-19, россияне стали реже носить маски

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 19 июля в мире коронавирус обнаружен 14 449 186 человек. Погибли 605 367 зараженных, вылечились 8 620 930. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Российский вирусолог объяснил, почему сыпь на теле нельзя отнести к основным симптомам коронавируса. Врач Сергей Нетесов считает, что у коронавирусных пациентов могла проявиться сопутствующая патология. Есть целый ряд болезней, которые тоже вызывают сыпь. Но вряд ли у заразившихся были они, так как это болезни, которые предотвращаются вакцинацией: корь, краснуха. Есть ещё инфекции парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Ими можно заразиться воздушно-капельным путём. По мнению вирусолога, это просто смешанная инфекция с какой-то другой. Он подчеркнул, что необходимо проводить исследование.

• В России провели более 24,9 млн тестов на COVID-19. За последние сутки в стране сделали 314 тысяч тестов. Об этом пишет «РИА Новости».

• В Мельбурне вводят обязательное ношение масок из-за увеличения числа зараженных. Нарушители получат штраф в размере 200 австралийских долларов. Для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет, а также для тех, кто не может носить маски в связи с родом деятельности, сделают исключение.

• Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от коронавируса. По его словам, прививку сначала необходимо сделать учителям, пожилым, а также тем, кто живёт и работает в замкнутых коллективах. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург. Эксперт также отметил, что этот вопрос должен решать Минздрав России.

• Жители российских городов-миллионников стали реже носить маски и перчатки в общественных местах. Число опрошенных, которые носили средства индивидуальной защиты в продуктовых магазинах, в начале июля уменьшилось с 86 до 81% по сравнению с последней неделей июня, пишет РБК. В салонах красоты данный показатель упал с 60% до 52%, в парках – с 18 до 14%. После открытия кинотеатров во время просмотра фильма оставаться в маске и перчатках готовы только 37% опрошенных.