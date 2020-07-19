Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Коронавирус 19 июля: в РФ провели более 24,9 млн тестов на COVID-19, россияне стали реже носить маски

, 10:30 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 19 июля: в РФ провели более 24,9 млн тестов на COVID-19, россияне стали реже носить маски
pixabay.com

К утру 19 июля в мире коронавирус обнаружен 14 449 186 человек. Погибли 605 367 зараженных, вылечились 8 620 930. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

Российский вирусолог объяснил, почему сыпь на теле нельзя отнести к основным симптомам коронавируса. Врач Сергей Нетесов считает, что у коронавирусных пациентов могла проявиться сопутствующая патология. Есть целый ряд болезней, которые тоже вызывают сыпь. Но вряд ли у заразившихся были они, так как это болезни, которые предотвращаются вакцинацией: корь, краснуха. Есть ещё инфекции парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Ими можно заразиться воздушно-капельным путём. По мнению вирусолога, это просто смешанная инфекция с какой-то другой. Он подчеркнул, что необходимо проводить исследование.

В России провели более 24,9 млн тестов на COVID-19. За последние сутки в стране сделали 314 тысяч тестов. Об этом пишет «РИА Новости».

В Мельбурне вводят обязательное ношение масок из-за увеличения числа зараженных. Нарушители получат штраф в размере 200 австралийских долларов. Для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет, а также для тех, кто не может носить маски в связи с родом деятельности, сделают исключение.

Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от коронавируса. По его словам, прививку сначала необходимо сделать учителям, пожилым, а также тем, кто живёт и работает в замкнутых коллективах. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург. Эксперт также отметил, что этот вопрос должен решать Минздрав России.

Жители российских городов-миллионников стали реже носить маски и перчатки в общественных местах. Число опрошенных, которые носили средства индивидуальной защиты в продуктовых магазинах, в начале июля уменьшилось с 86 до 81% по сравнению с последней неделей июня, пишет РБК. В салонах красоты данный показатель упал с 60% до 52%, в парках – с 18 до 14%. После открытия кинотеатров во время просмотра фильма оставаться в маске и перчатках готовы только 37% опрошенных.

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью