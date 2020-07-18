Российский вирусолог объяснил, почему сыпь на теле нельзя отнести к основным симптомам коронавируса COVID-19

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18 июля 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

коронавирус, фото: pixabay.com

Сергей Нетесов, российский вирусолог, доктор биологических наук, объяснил, почему что сыпь нельзя отнести к основным симптомам коронавирусной инфекции COVID-19. О том, что самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема - сообщили испанские ученые.

В научном журнале JAMA Dermatology написано об их исследовании с участием 21 пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Сыпь обнаружили у 29% наблюдаемых пациентов. Симптом появился у них примерно за два дня до других клинических признаков COVID-19.

Вирусолог Сергей Нетесов считает, что таким образом у пациентов могла проявиться сопутствующая патология. По его словам, есть целый ряд болезней, которые тоже вызывают сыпь. Но вряд ли у пациентов были они, так как это болезни, которые предотвращаются вакцинацией: корь, краснуха. Есть ещё инфекции парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Этими болезнями можно заразиться воздушно-капельным путём.

По мнению вирусолога, это просто смешанная инфекция с какой-то другой. Он подчеркнул, что необходимо проводить исследование. Как пример он привел энтеровирус, который вызывает болезнь рук, ног и рта, и он вызывает сыпь в ротовой полости.

Нетесов отметил, что высыпания на слизистых наблюдаются не у всех заражённых COVID-19. Как он считает, нельзя утверждать, что сыпь вызвана именно коронавирусом.