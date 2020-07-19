Эксперты перечислили негативные последствия «четырехдневки»

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19 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Работа. Фото: pixabay.com

Эксперты уверены, что в настоящее время, в случае введения четырехдневной рабочей недели, негативные последствия будут значительно превышать позитивные.

Исследователи заявляют, что четырехдневная рабочая неделя может привести к уменьшению дохода россиян, а также снизит производительность труда. Также экономика страны станет гораздо менее конкурентоспособной. Специалисты отметили, что в случае отказа от одного рабочего дня россиянам придется трудиться на несколько часов в день дольше.

В настоящее время в стране фиксируется рост безработицы и снижение зарплатных ожиданий.

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