В Израиле за сутки выявили 1745 новых случаев коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мертвое море, Израиль, фото: Daniil Ivanov, фото: globallookpress.com/

В Израиле за сутки выявлены почти 1,7 тысячи новых случаев заражения кронавирусом. Жители Израиля рассказывают, что у них вновь начинают вводить ограничения. Так в эти выходные открыты только продовольственные супермаркеты и аптеки.

Пока работают рестораны и кафе, но с ближайшего вторника они будут работать только на вынос. В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу. С вечера пятницы, 17 июля, в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии.

На будущей неделе, начиная с пятницы, 24 июля, запретят пребывание на пляжах.

По данным Минздрава Израиля, число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1745 и составило в субботу вечером 49 204. Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки скончались. Всего в Израиле скончались 400 человек с коронавирусом.

В настоящее время в Израиле болеют 27 502 человека, в тяжелом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. 21 302 человека выздоровели.

В Китае в городе Урумчи ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.