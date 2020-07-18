Пожилая пациентка с COVID-19 скончалась в Самарской области

В Саратовской области скончалась еще одна пожилая пациентка с выявленным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 18 июля, в пресс-службе областного минздрава.
Уточняется, что данная пациентка стала пятьдесят первой жертвой коронавирусной инфекции в регионе. У 71-летней женщины была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, у пенсионерки имелись сопутствующие заболевания: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, аденома надпочечников, жировой гепатоз и сахарный диабет. Она в течение девяти дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии в Саратовской области подтвердили 8 159 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4 699 пациентов.
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