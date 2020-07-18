Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19, он проявляется на слизистой рта

Группа испанских ученых недавно провела исследование и выявила самый ранний симптом коронавируса нового типа. Согласно последним данным, его можно заметить во время осмотра ротовой полости пациента.
Специалисты выявили у 29 процентов инфицированных, которые участвовали в исследовании, энантему в ротовой полости –сильную сыпь на слизистой оболочке. Отмечается, что данный признак проявлялся примерно за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции.
Пока испанские ученые не могут сказать, распространен ли этот признак заболевания среди всех зараженных. Исследования продолжаются.
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