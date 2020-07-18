Автоэксперт оценил идею освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя машины
18 июля 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в субботу, 18 июля, оценил предложение освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более полугода.
С соответствующим предложением ранее выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Виктор Похмелкин в свою очередь отметил, что всегда предлагал простой путь решения данной задачи, который будет более легким и для автомобилистов – следует включить транспортный налог в стоимость топлива. В этом случае, если человек не ездит на машине, то и не платит данный налог.
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