Автоэксперт оценил идею освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя машины

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18 июля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

салон автомобиля, pixabay.com

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в субботу, 18 июля, оценил предложение освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более полугода.

С соответствующим предложением ранее выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Виктор Похмелкин в свою очередь отметил, что всегда предлагал простой путь решения данной задачи, который будет более легким и для автомобилистов – следует включить транспортный налог в стоимость топлива. В этом случае, если человек не ездит на машине, то и не платит данный налог.