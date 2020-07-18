В Совфеде прокомментировали возможность увеличения до уровня МРОТ стипендий в России
18 июля 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила новость о проработке возможности увеличения до уровня МРОТ государственных академических стипендий студентам.
Гумерова отметила, что в целом комитет поддерживает все инициативы, направленные на поддержку студенчества в России. По ее словам, повышение стипендии является правильным направлением, однако следует тщательно изучить возможности бюджета и понимать, откуда можно брать средства на эти цели.
"Все-таки мы понимаем, что это дополнительные расходы", – заметила Лилия Гумерова.
Напомним, ранее Минобрнауки заявило, что занимается проработкой возможности увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда в стране.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.