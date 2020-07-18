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В Совфеде прокомментировали возможность увеличения до уровня МРОТ стипендий в России

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде прокомментировали возможность увеличения до уровня МРОТ стипендий в России
рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила новость о проработке возможности увеличения до уровня МРОТ государственных академических стипендий студентам.

Гумерова отметила, что в целом комитет поддерживает все инициативы, направленные на поддержку студенчества в России. По ее словам, повышение стипендии является правильным направлением, однако следует тщательно изучить возможности бюджета и понимать, откуда можно брать средства на эти цели.

"Все-таки мы понимаем, что это дополнительные расходы", – заметила Лилия Гумерова. 

Напомним, ранее Минобрнауки заявило, что занимается проработкой возможности увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда в стране.

ЕТ

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