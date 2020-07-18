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За сутки в России скончались 124 пациента с COVID-19

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 124 пациента с COVID-19
анализ крови, Marijan Murat/dpa

За прошедшие сутки в России скончались 124 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Согласно последним данным, в частности, вирус за минувшие 24 часа унес жизни 27 пациентов в Санкт-Петербурге и 14 – в Москве. С начала пандемии COVID-19 в Российской Федерации скончались 12 247 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 6 234 новых случая заражения коронавирусом. 

ЕТ

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