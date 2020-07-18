В России зарегистрировали 6 234 новых случая заражения COVID-19

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18 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 6 234 новых случая заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. Подчеркивается, что у 1 522 зараженных нет клинических проявлений болезни.

В оперативном штабе уточнили, что с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 765 437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 14 миллионов.