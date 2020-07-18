Количество жертв коронавируса в Крыму достигло 13 человек
18 июля 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
Утром в субботу, 18 июля, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа на территории Крыма увеличилось до 13. Соответствующую информацию предоставили сегодня власти республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что за минувшие сутки на полуострове были выявлены 12 новых случаев заражения COVID-19. Три из них являются завозными, четыре были зафиксированы при обращении за медицинской помощью, два были выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще три – при скрининге здоровых лиц.
В общей сложности на территории республики зарегистрировано 943 случая заражения коронавирусом нового типа.
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