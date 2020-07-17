В СПЧ считают необходимым контролировать повсеместную дезинфекцию

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17 июля 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ инициировал создание рабочей группы по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Поводом для этого послужила обеспокоенность общественности относительно безопасности применяемых повсеместно в условиях пандемии дезинфицирующих средств.

«Возникает разнобой между тем, что рекомендует Роспотребнадзор и тем, что иногда делается в наших городах. Нет рекомендаций поливать асфальт –зачем тогда поливают асфальт?», – говорит председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Он также привел в пример собственный подъезд, где дезинфекция проводится днем, хотя Роспотребнадзор, по его словам, «четко говорит – обработка должна проводиться в ночное время».

«В этой сфере важна будет тема общественного контроля, чтобы минимизировать вред гражданам», – считает Фадеев.