В СПЧ считают необходимым контролировать повсеместную дезинфекцию
17 июля 2020, 22:30[ «Аргументы Недели» ]
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ инициировал создание рабочей группы по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Поводом для этого послужила обеспокоенность общественности относительно безопасности применяемых повсеместно в условиях пандемии дезинфицирующих средств.
«Возникает разнобой между тем, что рекомендует Роспотребнадзор и тем, что иногда делается в наших городах. Нет рекомендаций поливать асфальт –зачем тогда поливают асфальт?», – говорит председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Он также привел в пример собственный подъезд, где дезинфекция проводится днем, хотя Роспотребнадзор, по его словам, «четко говорит – обработка должна проводиться в ночное время».
«В этой сфере важна будет тема общественного контроля, чтобы минимизировать вред гражданам», – считает Фадеев.
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