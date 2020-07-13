Фадеев считает, что общество не может выдержать ограничения больше трех месяцев
13 июля 2020, 18:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что больше трех месяцев ограничений люди не выдерживают.
«И наше общество, и общество других стран в Европе готовы переживать ограничения два или три месяца, а потом почти ничего нельзя сделать. И в России, и в Москве мы видели, как люди стали высыпать на улицы», – сказал правозащитник.
Тем не менее, Фадеев говорит, что москвичи весьма ответственно отнеслись к санитарным ограничениям. Что касается системы отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом, то, по его словам, требуются регламентировать работу такой системы.
«Утечка оперативно-розыскной информации карается лишением свободы. Вот те люди, которые разработали систему слежения за инфицированными, готовы в случае утечки сесть или нет?», – задается вопросом Фадеев.
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