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Путин поднял вопрос о ситуации на границе Азербайджана и Армении на заседании Совбеза

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин поднял вопрос о ситуации на границе Азербайджана и Армении на заседании Совбеза
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, была отмечена готовность Москвы к посредническим усилиям. Он также добавил, что «состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», и была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией.

Песков отметил, что на заседании была «акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям».

ДВа

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