Путин поднял вопрос о ситуации на границе Азербайджана и Армении на заседании Совбеза
17 июля 2020, 21:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, была отмечена готовность Москвы к посредническим усилиям. Он также добавил, что «состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», и была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией.
Песков отметил, что на заседании была «акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям».
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