Журналист Максим Шевченко поделился неожиданным мнением о конфликте Азербайджана и Армении

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17 июля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: соцсети

Известный журналист Максим Шевченко прокомментировал новости, связанные с конфликтом Азербайджана и Армении. Он считает, что, на самом деле, за кулисами этого противостояния протекает война интересов России и Турции.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по атомной станции в Армении. Турция при этом пообещала Армении возмездие за атаки на Азербайджан.

Журналист Максим Шевченко считает, что эта «крайне серьезная война» выходит за рамки Карабахского конфликта и имеет стратегические очертания и измерения. Он отмечает, что Товузский район, в котором начались бои, представляет собой достаточно узкий коридор шириной примерно 35-40 километров между границей Армении и Грузии.

«И в этом коридоре проходят все важнейшие энергетические, транспортные артерии, которые связывают не только Азербайджан, но, можно сказать, что и Среднюю Азию во многом и с Турцией и, стало быть, с целым консорциумом потребителей газа или нефти в Европе. Это и Баку - Джейхан, это и Баку - Эрзурум, и нефтепровод Баку - Супса и железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, и Баку - Тбилиси автомобильная дорога», - поясняет Шевченко.

Журналист подчеркивает, что в сложившейся ситуации Азербайджан просто вынужден воевать:

«В данном случае, если будет перерезан этот Товузский район, если он станет зоной боев, то экономике Азербайджана просто конец, потому что она вся практически подпитывается, не считая сельскохозяйственный экспорт в Россию, которого нет сейчас в ситуации коронавируса практически, за счет этих энергоресурсов. Это, скажем так кровеносная артерия SOCAR– так называется главная энергетическая компания Азербайджана, которая просто крайне важна и для семьи Ильхама Алиева и для элиты Азербайджана, и для всего Азербайджана в целом. Поэтому, естественно, ставки высоки».

Максим Шевченко отмечает, что этот конфликт гораздо более широкий, чем кажется на первый взгляд:

«За спиной Армении стоит Россия – это очевидно просто. За спиной, да не за спиной, а, собственно, связана с Азербайджаном Турция. И две такие страны крупные, две неоимперии, которые выходят на региональный уровень – Российская неоимперия и Турецкая нео-Османская империя – между собой воевать очень не хотят напрямую. Возможностей для этого немало. И в Ливии, где турки выпустили вагнеровцев из окружения, чтобы не начиналась серьезная война в боях под Триполи, и в Сирии, где были возможности для такой войны, и тоже стороны стараются избегать. Поэтому они хотят воевать сейчас руками азербайджанцев и армян».

Журналист обращает внимание на образование двух блоков, завязанных на энергопоставках в Европу.

«Я не знаю, сложится ли «Южный поток» российско-турецкий (что-то я в этом не уверен последнее время), но то, что есть «Северный поток» – это Россия, условно говоря, Германия, Франция, допустим, Арабские эмираты, если брать региональных игроков таких, Сирия, Египет, Греция, – им противостоит очевидный блок в составе: Турция, правительство в Триполи, правительство национального согласия в Ливии имеется в виду, Азербайджан, Катар и, как ни странно, Италия, потому что [является] конечной страной, которая получает азербайджанский газ. Азербайджанский газопровод дошел до Италии. То есть это война не локальная, не региональная. Мы имеем дело, на мой взгляд, с первой войной империалистической региональной нового типа», - считает Шевченко.

По его мнению, эта ситуация стала возможной после того, как «США отступили и занялись внутренними проблемами и перестали оказывать политическое или иное какое-то давление моральное или экономическое на разные стратегические районы мира и на Кавказ».