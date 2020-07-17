В Госдуму внесен законопроект о переводе оформления выплат по ОСАГО в электронный вид
17 июля 2020, 21:27[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект предусматривает переход на электронный способ оформления документов для получения страхового возмещения.
По его словам, в ряде регионов создаются ситуации, когда страхователю, который заключил договор страхования через Интернет, бывает проблематично получить страховую выплату, поскольку для оформления всех необходимых документов он должен прибыть в офис страховщика за несколько тысяч километров от места проживания.
Предлагаемый проект федерального закона исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде, а осмотр транспортного средства потерпевшего предлагается допустить путем предоставления потерпевшим фото- и видеоматериалов с использованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО».
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