Глава российского Минздрава выступил за возобновление рейсов за рубеж

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17 июля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что подход к возобновлению авиасообщения содержит определенные обязательства, в том числе по тестированию и по использованию мер дистанцирования.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными поправками, ограничениями и предупреждениями», - сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти России ведут работы по возобновлению международного авиасообщения.