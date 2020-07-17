Водооткачивающая техника дежурит на улицах Краснодара

В Краснодаре на дежурство на городских улицах заступила водооткачивающая техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. В ожидании непогоды, обещанной синоптиками в конце рабочей недели и на выходных, в полую готовность приведены 20 единиц специальной техники.
Одна водооткачивающая машина уже заступила на пост, она дежурит в одном из самых неблагополучных по части подтоплений мест в городе – в районе улиц Вишняковой и Переходной. Еще одна вакуумная машина дежурит на улице Суворова.
Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», на Кубани действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений. 17 и 18 июля в Краснодарском крае ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра.
В разных районах Кубани (в том числе – в краевой столице) в эти дни высока вероятность выпадения сильных осадков. Во время грозы ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Местами пройдет град. На побережье высока опасность формирования смерчей. Краевое ГУ МСЧ предупреждает жителей и гостей края о вероятности возникновения ЧС.