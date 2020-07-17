Водооткачивающая техника дежурит на улицах Краснодара

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17 июля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

В Краснодаре на дежурство на городских улицах заступила водооткачивающая техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. В ожидании непогоды, обещанной синоптиками в конце рабочей недели и на выходных, в полую готовность приведены 20 единиц специальной техники.

Одна водооткачивающая машина уже заступила на пост, она дежурит в одном из самых неблагополучных по части подтоплений мест в городе – в районе улиц Вишняковой и Переходной. Еще одна вакуумная машина дежурит на улице Суворова.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», на Кубани действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений. 17 и 18 июля в Краснодарском крае ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра.

В разных районах Кубани (в том числе – в краевой столице) в эти дни высока вероятность выпадения сильных осадков. Во время грозы ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Местами пройдет град. На побережье высока опасность формирования смерчей. Краевое ГУ МСЧ предупреждает жителей и гостей края о вероятности возникновения ЧС.