Губернатор Ставрополья предупредил жителей о том, что коронавирус не спешит сдаваться
17 июля 2020, 17:18[ «Аргументы Недели» ]
В Ставропольском крае скончались еще два пациента, болевших коронавирусной инфекцией.
Об этом в своем Инстаграм рассказал глава региона Владимир Владимиров. Он также отметил, что за минувший день число выздоровевших от коронавируса пациентов вновь стало одним из самых высоких за несколько недель – 121 человек.
«Вместе с тем, болезнь не спешит сдаваться. Все необходимое для противодействия коронавирусу в крае есть, наши резервы средств по-прежнему намного превышают текущие потребности», – написал губернатор.
За весь период пандемии в Ставропольском крае коронавирусом заразились 6625 человек, 126 пациентов с Covid-19 скончались.
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