Губернатор Ставрополья предупредил жителей о том, что коронавирус не спешит сдаваться

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае скончались еще два пациента, болевших коронавирусной инфекцией.

Об этом в своем Инстаграм рассказал глава региона Владимир Владимиров. Он также отметил, что за минувший день число выздоровевших от коронавируса пациентов вновь стало одним из самых высоких за несколько недель – 121 человек.

«Вместе с тем, болезнь не спешит сдаваться. Все необходимое для противодействия коронавирусу в крае есть, наши резервы средств по-прежнему намного превышают текущие потребности», – написал губернатор.

За весь период пандемии в Ставропольском крае коронавирусом заразились 6625 человек, 126 пациентов с Covid-19 скончались.