В Хабаровском крае могут вернуть ограничения из-за коронавируса
17 июля 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Хабаровское управление Роспотребнадзор посоветовало вернуть ограничения из-за COVID.
Такое решение в ведомстве объяснили ростом числа зараженных в регионе на фоне митингов в поддержку арестованного губернатора Фургала, которые продолжаются уже неделю.
Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила, что рост заболеваемости, возможно, будет продолжаться.
По словам главного санитарного врача региона, под антикоронавирусными мерами, к которым предлагается вернуться, она имеет в виду ограничения на работу мест массового пребывания людей, а также мест отдыха.
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