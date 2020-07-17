Дегтярев рассказал, какие законопроекты готовятся для развития туризма

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев. Фото: сайт ГД

Председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что «на сегодняшний день у нас в портфеле находится 14 отраслевых законопроектов.

Парламентарий отметил необходимость принятия закона о туризме в новой редакции. По его словам, с главой Ростуризма Зариной Догузовой по этому вопросу «достигнут консенсус».

Что касается законопроекта о функционировании единой информационной системы электронных путевок в России, то законопроект подготовлен ко второму чтению.

«Сегодня этот механизм не работает, и пандемия это показала. Есть те, кто не хочет введения системы, потому что часть рынка находится в тени», – подчеркнул Михаил Дегтярев.