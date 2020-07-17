В доме престарелых в Ивановской области число ковид-зараженных превысило 90

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17 июля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Количество подтвержденных случаев коронавируной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 92.

9 июля в учреждении был выявлен 31 случай COVID-19, спустя неделю число заболевших выросло до 81. За последние сутки пришли положительные тесты у 10 человек – сотрудников интерната.

По данным регионального Минздрава, в интернате живут 447 инвалидов и престарелых. Госпитализированы 28 человек, положительные тесты у 11 сотрудников интерната. Тем не менее, из работников никто не госпитализирован, все проходят лечение на дому. Два корпуса дома-интерната работают в режиме обсерватора.