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В доме престарелых в Ивановской области число ковид-зараженных превысило 90

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В доме престарелых в Ивановской области число ковид-зараженных превысило 90
Больничная палата. Фото: pixabay.com

Количество подтвержденных случаев коронавируной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 92.

9 июля в учреждении был выявлен 31 случай COVID-19, спустя неделю число заболевших выросло до 81. За последние сутки пришли положительные тесты у 10 человек – сотрудников интерната.

По данным регионального Минздрава, в интернате живут 447 инвалидов и престарелых. Госпитализированы 28 человек, положительные тесты у 11 сотрудников интерната. Тем не менее, из работников никто не госпитализирован, все проходят лечение на дому. Два корпуса дома-интерната работают в режиме обсерватора.

ДВа

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