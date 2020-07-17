В Рособрнадзоре не согласны с мнением, что ЕГЭ по химии был сложным

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17 июля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Экзамен. Фото: сайт Минпросвещения РФ

В ответ на появившиеся публикации о якобы сложном экзамене по химии, в Рособрнадзоре заявили, что «задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы».

В ведомстве также добавили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение еще в прошлом году, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. То есть, участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что все задания экзаменационных вариантов «строго соответствуют» и этим критериям.