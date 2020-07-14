Ященко: ЕГЭ по базовой математике отменять нельзя

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14 июля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Руководитель московского Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы, математик и популяризатор науки Иван Ященко выступил категорически против отмены ЕГЭ по базовой математике. В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что отмена такого экзамена в этом году вызвана сложной ситуацией, которая сложилась на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

«Не сдавая базовую математику, можно больше сосредоточиться на профильных предметах. Но эти ребята, зная, что экзамен будет, на самом деле хорошо учились! И я абсолютно уверен, что экзамен по базовой математике крайне необходим», – сказал Ященко.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин регулярно говорит о важной роли математики в профессиях цифровой экономики.

«Действительно, "цифра" пронизывает все профессии. И, конечно, мы хотим, чтобы было больше IT-компаний. И государство их поддерживает, дает им льготы, но главный ресурс для таких компаний – это хорошие программисты, подготовка которых начинается в школе. То есть "цифра" важна каждому, и математика на это направлена. Если отменить базовую математику, то уровень подготовки ребят, которые идут в массовые профессии, существенно упадет», – пояснил директор Центра педагогического мастерства.

По словам Ященко, ЕГЭ по базовой математике легко перевести в компьютерную форму, однако этот вопрос требует обсуждения.

«В любом случае абсолютно каждый выпускник должен продемонстрировать свои знания по математике и русскому языку. При этом главное не завершающий этап, не сам экзамен, а многолетняя системная работа по предмету», – пояснил он.

Эксперт напомнил, что резкий рост образовательных результатов Москвы произошел через несколько лет после начала системных изменений, когда город стал уделять больше внимания основной школе – 5-9 классам.