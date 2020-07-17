Главврач волгоградской поликлиники скончалась от осложнений, вызванных COVID-19

Главный врач поликлиники №3 Волгограда Ирина Гайдук умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом в среду, 17 июля, сообщили сотрудники оперштаба Волгоградской области.
В комитете здравоохранения уточнили, что Ирина Гайдук возглавляла поликлинику с 2011 года. Кроме того, она являлась главным внештатным терапевтом Волгоградской области и курировала амбулаторную службу региона по борьбе с COVID-19.
Подчеркивается, что врач скончалась сегодня от острой сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся на фоне коронавирусной инфекции. Известно, что сначала Гайдук лечилась дома, а позже была госпитализирована в инфекционную больницу. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, однако пневмония развилась стремительно. Уточняется, что легкие женщины были поражены на 70%.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.