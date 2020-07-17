Главврач волгоградской поликлиники скончалась от осложнений, вызванных COVID-19

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17 июля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больница, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный врач поликлиники №3 Волгограда Ирина Гайдук умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом в среду, 17 июля, сообщили сотрудники оперштаба Волгоградской области.

В комитете здравоохранения уточнили, что Ирина Гайдук возглавляла поликлинику с 2011 года. Кроме того, она являлась главным внештатным терапевтом Волгоградской области и курировала амбулаторную службу региона по борьбе с COVID-19.

Подчеркивается, что врач скончалась сегодня от острой сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся на фоне коронавирусной инфекции. Известно, что сначала Гайдук лечилась дома, а позже была госпитализирована в инфекционную больницу. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, однако пневмония развилась стремительно. Уточняется, что легкие женщины были поражены на 70%.