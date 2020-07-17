Песков дал совет заболевшим коронавирусом

17 июля 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Авторадио
Дмитрий Песков, переболевший в мае коронавирусной инфекцией COVID-19, дал совет заразившимся. Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что почувствовал, когда узнал диагноз.
Песков посоветовал всем, кто заподозрил у себя коронавирус, не тянуть и сразу же обращаться к врачам, чтобы не допустить развития пневмонии. «Совет, конечно, — не запускать, не надеяться на чудо… Если запустить пневмонию, то катастрофически быстро увеличивается объём поражения лёгких», - рекомендовал он.
Представитель Кремля признался, что когда узнал диагноз, то в первую очередь очень расстроился, потому что жесткие карантинные меры не помогли избежать заражения. «Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию?» - сказал Песков.
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