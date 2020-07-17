Инженерные изыскания финансируются по остаточному принципу

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17 июля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Игорь ШИШИН ]

Фото: соцсети

При выборе исполнителя инженерных изысканий решающим значением при заключении контракта будет наименьшая цена. Вот и стараются участники тендеров снизить цену до предела. Исполнитель работ просто вынужден выполнять не инженерные изыскания, а в минимальном объеме отдельные виды работ в составе инженерных изысканий.

Те, кто почестнее - снижают цену на 10%, а те, что понаглее - на все 20%. За счёт чего же можно снизить цену? За счет уменьшения прибыли? Так её давно уже нет, она «съедена» Индексами. Конечно же, за счёт выполнения неполного состава работ, привлечения неквалифицированных исполнителей, использования нелегального софта, несертифицированного оборудования, ряда других нарушений. Например, 2018 год отличился изобилием тендеров по изысканиям, выигранных со снижением стоимости работ на 50%!

Что же останется исполнителю инженерных изысканий? В оптимистичном варианте 30-40%, а пессимистичном - 10-20% от первоначальной стоимости работ, рассчитанных по Справочникам. В обоих случаях исполнитель работ просто вынужден выполнять не инженерные изыскания со всем комплексом работ, предусмотренных нормативными документами, а в минимальном объеме отдельные виды работ в составе инженерных изысканий. Остальное просто дописывается в отчет для возможности прохождения экспертизы. О качестве инженерных изысканий в таких условиях говорить не приходится. Значит, в ближайшем будущем неизбежны техногенные катастрофы и разного рода аварии.

Читать статью полностью: Недооценка геологических изысканий оплачивается катастрофами