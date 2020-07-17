Недооценка геологических изысканий оплачивается катастрофами

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Игорь ШИШИН ]

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Расчет стоимости инженерных изысканий выполняют по устаревшим (30-летней давности) Справочникам базовых цен. Во всех областях инженерных изысканий появилось новое оборудование, внедряются иные, более совершенные методы и способы выполнения работ. В разы выросли издержки предприятий. А заказчики всячески урезают смету. В результате, стоимость изысканий понижается за счет невыполнения значительной части необходимых работ, использования некачественного оборудования и привлечения неквалифицированных сотрудников, а это значит, что в ближайшем будущем неизбежны техногенные катастрофы и разного рода аварии.

Справочники разрабатывались в 1980-90-х годах в виде укрупненных расценок на все виды инженерных изысканий. Основными достоинствами Справочников были достоверность, простота расчетов и наглядность. Государство, в лице Госстроя СССР финансировало их подготовку. К разработке были привлечены десятки передовых предприятий из разных регионов страны и сотни специалистов, занятых в разных областях инженерных изысканий. Расценки на проведение изыскательских работ, содержащиеся в Справочниках, были строго увязаны с требованиями действующих на тот момент нормативных документов, устанавливающих виды и объемы выполняемых работ в составе инженерных изысканий. Можно сказать, что система действующих нормативных документов, применяемых совместно со Справочниками, гарантировали получение качественных результатов инженерных изысканий по справедливой цене. Вначале двухтысячных работа по составлению Справочников была завершена.

Технический прогресс не стоит на месте. Во всех областях инженерных изысканий появилось новое оборудование, внедряются иные, иногда более совершенные методы и способы выполнения работ. В тоже время в разы выросли издержки предприятий выполняющих инженерные изыскания на аренду помещений, оборудования, транспорта, расходов на ремонт, материалы, на другие виды расходов. Стоимость ГСМ выросла в десятки раз. С целью компенсации прямых издержек и текущей инфляции к Справочникам применяются индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства (далее Индексы), которые должны пересматриваться и утверждаться Минстроем России каждый квартал текущего года. Понятно, что Индексы не компенсируют постоянно растущих расходов предприятия и давно свели к нулю заложенную в Справочники прибыль. Уместно напомнить, что по требованию Госстроя СССР расчетная прибыль выполненных работ, заложенная в Справочники, не должна была превышать 10-12%.

В последние годы в соответствии с требованиями действующего законодательства все контракты, заключаемые с участием бюджетных средств, проводят через тендер. Многие крупные коммерческие структуры также пользуются тендерным отбором исполнителей работ. При выборе исполнителя инженерных изысканий решающим значением при заключении контракта будет наименьшая цена. Вот и стараются участники тендеров снизить цену до предела. Те, кто почестнее - на 10%, а те, что понаглее на все 20%. За счёт чего же можно снизить цену? За счет уменьшения прибыли? Так её давно уже нет, она «съедена» Индексами. Конечно же, за счёт выполнения неполного состава работ, привлечения неквалифицированных исполнителей, использования нелегального софта, несертифицированного оборудования, ряда других нарушений. Например, 2018 год отличился изобилием тендеров по изысканиям, выигранных со снижением стоимости работ на 50%!

В настоящие дни многие крупные корпорации и отдельные регионы вводят свой понижающий «корректирующий» коэффициент к Справочникам. Так для Газпрома он в ряде случаев составляет 0.8, для изысканий с привлечением средств бюджета города Москвы – 0.59. Эти понижающие коэффициенты применяются к сметам, выигравшим в тендере! И если бы на этом все заканчивалось! Тендер, как правило, выигрывает посредник, вхожий в кабинеты заказчиков, а чаще цепочка посредников, где каждый из них забирает «свои» проценты. Чем же руководствуется Заказчик, устанавливающий подобный порядок проведения тендеров? Точно не качеством изысканий!

Что же останется исполнителю инженерных изысканий? В оптимистичном варианте 30-40%, а пессимистичном - 10-20% от первоначальной стоимости работ, рассчитанных по Справочникам. В обоих случаях исполнитель работ просто вынужден выполнять не инженерные изыскания со всем комплексом работ, предусмотренных нормативными документами, а в минимальном объеме отдельные виды работ в составе инженерных изысканий. Остальное просто дописывается в отчет для возможности прохождения экспертизы. О качестве инженерных изысканий в таких условиях говорить не приходится. Значит, в ближайшем будущем будут неизбежны техногенные катастрофы и разного рода аварии.

В качестве печального примера можно привести изыскания для реконструкции памятников архитектуры г. Москвы. При изначальном применении коэффициента 0,59 к сборнику базовых цен на экологические изыскания и урезаний госэкспертизы, сумма договора по факту оплаты уменьшилась более чем в половину. В нашем случае с первоначальных 750 000 рублей до 325 000 рублей, рассказывает кандидат геолого-минералогических наук Александра Попова.

Поскольку изыскания имеют определенный «срок годности», то в случаях, когда проектирование или строительство по каким-то причинам затянулось, их нужно актуализировать. Виды и объемы для актуализации изысканий не регламентируется ни в нормативных документах, ни в СБЦ.

По своему опыту работ на Крайнем Севере скажу, что от многих работ приходиться отказываться по причине дорогой перевозки оборудования либо нам, москвичам с большим опытом работ на мерзлоте, либо заказчику – от наших услуг в пользу местных организаций, не совсем удовлетворяющих поставленным задачам. Это далеко не полный перечень проблем, которые сопровождают обоснование стоимости изысканий.

Мы давно живем в другой стране. Сменился собственник, отменены ранее действующие, а в 2012 и 2016 годах введены в действие новые нормативные документы. Во многом изменились требования к проведению инженерных изысканий, а Справочники остались прежними. Созданная в СССР единая и стройная система ценообразования и нормативных документов разрушена, а новая пока не создана. Возможно потому, что осталось мало в стране специалистов нужной квалификации, а возможно нет заинтересованных лиц, готовых и способных изменить установившийся порядок.