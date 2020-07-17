Кремль прокомментировал появление новых деталей в расследовании убийства семьи Николая II

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17 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

семья царя Николая II, Vladimir Winter/Russian Look

В Кремле в пятницу, 17 июля, прокомментировали появление новых деталей расследования убийства царской семьи. Мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Комментируя данные о том, что эксперты намерены в рамках расследования создать 3D-модель шляпы Николая II, Дмитрий Песков напомнил, что "большевики расстреляли царскую семью" и отметил, что суть не меняется от того, "будет там шляпа 3D или 2D".

Подчеркивается, что Кремль выступает против пересмотра исторического прошлого и призывает помнить как хорошие, так и плохие его эпизоды.