Кремль прокомментировал появление новых деталей в расследовании убийства семьи Николая II
17 июля 2020, 14:36[ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в пятницу, 17 июля, прокомментировали появление новых деталей расследования убийства царской семьи. Мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Комментируя данные о том, что эксперты намерены в рамках расследования создать 3D-модель шляпы Николая II, Дмитрий Песков напомнил, что "большевики расстреляли царскую семью" и отметил, что суть не меняется от того, "будет там шляпа 3D или 2D".
Подчеркивается, что Кремль выступает против пересмотра исторического прошлого и призывает помнить как хорошие, так и плохие его эпизоды.
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