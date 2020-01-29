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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Почему Русская православная церковь до сих пор не признаёт подлинность царских останков?

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Почему Русская православная церковь до сих пор не признаёт подлинность царских останков?

Следственный комитет России поставил точку в деле с идентификацией останков императора Николая II, членов его семьи и свиты. Это те самые люди, утверждают следователи, расстрелянные летом 1918 г. в подвале дома инженера Ипатьева. Но разве это не было очевидно в 1998 г., когда последнюю венценосную семью похоронили в Петропавловском соборе Петербурга? И почему Русская православная церковь до сих пор не признаёт подлинность останков?

Чего добивается церковь? Признание царских останков – чуть ли не единственный принципиальный вопрос, в котором позиция РПЦ расходится с официальной позицией Кремля. Признав подлинность, церковь будет вынуждена почитать «екатеринбургские останки» мощами (в 2000 г. Николай II канонизирован в лике святых как страстотерпец), как почитает, например, волосы Николая II, остриженные в трёхлетнем возрасте. Видимо, есть основания полагать, что такой шаг вызовет недовольство у поклонников культа Николая II, который формировался с начала 1980-х.

Официальная церковь разделила жизнь Николая II на два периода разной духовной значимости. Во время царствования император ответственен за ряд спорных решений вроде Кровавого воскресенья и Ленского расстрела, зато во время заключения он проявил лучшие христианские качества.

Пока церковь тянет с признанием, не удаётся похоронить останки двух детей страстотерпца (сына Алексея и дочери Марии), которых нашли в 70 км от Ганиной Ямы в 2003 году.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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