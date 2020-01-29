Почему Русская православная церковь до сих пор не признаёт подлинность царских останков?

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29 января 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет России поставил точку в деле с идентификацией останков императора Николая II, членов его семьи и свиты. Это те самые люди, утверждают следователи, расстрелянные летом 1918 г. в подвале дома инженера Ипатьева. Но разве это не было очевидно в 1998 г., когда последнюю венценосную семью похоронили в Петропавловском соборе Петербурга? И почему Русская православная церковь до сих пор не признаёт подлинность останков?



Чего добивается церковь? Признание царских останков – чуть ли не единственный принципиальный вопрос, в котором позиция РПЦ расходится с официальной позицией Кремля. Признав подлинность, церковь будет вынуждена почитать «екатеринбургские останки» мощами (в 2000 г. Николай II канонизирован в лике святых как страстотерпец), как почитает, например, волосы Николая II, остриженные в трёхлетнем возрасте. Видимо, есть основания полагать, что такой шаг вызовет недовольство у поклонников культа Николая II, который формировался с начала 1980-х.



Официальная церковь разделила жизнь Николая II на два периода разной духовной значимости. Во время царствования император ответственен за ряд спорных решений вроде Кровавого воскресенья и Ленского расстрела, зато во время заключения он проявил лучшие христианские качества.



Пока церковь тянет с признанием, не удаётся похоронить останки двух детей страстотерпца (сына Алексея и дочери Марии), которых нашли в 70 км от Ганиной Ямы в 2003 году.



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