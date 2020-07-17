Вышел новый выпуск проекта «ALT История» о мире без ядерного оружия
17 июля 2020, 14:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В рамках проекта RT "ALT История" в среду, 17 июля, вышел новый выпуск. В эпизоде рассказывается об альтернативном развитии исторических событий в том случае, если в мире не было бы ядерного оружия.
В новом выпуске зрителям предлагается пофантазировать на тему, каким был бы наш мир, если бы секретный американский "Проект Манхэттен" (кодовое название американской программы по разработке ядерного взрывного устройства, осуществление которой началось 13 августа 1942 года) в свое время провалил миссию, вследствие чего не было бы создано смертоносное оружие.
Напомним, проект под названием "ALT История" рассказывает, как изменилась бы жизнь, если бы знаковые события в прошлом пошли по другому пути. Авторы подчеркивают, что не претендуют на научность фактов и предположений.
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