МИД РФ ответил на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружия

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4 июля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

здание МИД РФ, фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Ведомство на своем сайте опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

"Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний - несмотря на то что договор не вступил в силу", - заявили в МИД. Претензии США, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности", не подкреплены никаким доказательствами, указали в МИД."Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", — подчеркнули в МИДе.

В МИД РФ добавили, что до тех пор пока США не ратифицировали данный договор, обсуждать с представителями этой страны проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний контрпродуктивно.