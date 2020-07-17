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На борьбу с COVID-19 в России направили более 300 миллиардов рублей

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

На борьбу с COVID-19 в России направили более 300 миллиардов рублей
рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 17 июля, заявил, что в стране на борьбу с коронавирусом нового типа было направлено более 300 миллиардов рублей.

Вышеуказанные средства были направлены на дооснащение коронавирусных коек для зараженных COVID-19, выплаты медицинским работникам, обеспечение поставок для российских медицинских организаций. Кроме того, деньги были выделены на тестирование населения.

"Мы направляем достаточно большое количество средств федерального бюджета", – подчеркнул ранее сегодня Михаил Мурашко.

ЕТ

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