Мурашко рассказал, что в других странах интересуются российским опытом борьбы с COVID-19
17 июля 2020, 09:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что многие страны интересуются российским опытом борьбы с коронавирусом из-за низких показателей смертности.
Мурашко заявил, что Минздрав регулярно обменивается опытом с другими странами. «У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно», - сказал министр. Он подчеркнул, что это позволяет выходить на одни из самых низких показателей по уровню смертности от COVID-19 во всем мире.
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