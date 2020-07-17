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Мурашко рассказал, что в других странах интересуются российским опытом борьбы с COVID-19

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мурашко рассказал, что в других странах интересуются российским опытом борьбы с COVID-19
Больница. Фото: pixabay.com

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что многие страны интересуются российским опытом борьбы с коронавирусом из-за низких показателей смертности.

Мурашко заявил, что Минздрав регулярно обменивается опытом с другими странами. «У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно», - сказал министр. Он подчеркнул, что это позволяет выходить на одни из самых низких показателей по уровню смертности от COVID-19 во всем мире.

АБ

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