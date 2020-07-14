Источники узнали, что Мурашко могут снять с должности главы Минздрава из-за коронавируса

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14 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Мурашко, фото с сайта Кремля

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко может быть снят с должности министра здравоохранения. Источники узнали, что Мурашко не смог оперативно оценить опасность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и даже чуть не дезинформировал президента РФ Владимира Путина.

Информаторы считают, что смена главы Минздрава поможет стране эффективнее подготовиться ко второй волне COVID-19, если она случится, - сообщает URA.RU.

Оказывается, на совещаниях с президентом России, в которых участвовала и вице-премьер Татьяна Голикова, Мурашко убеждал Владимира Путина в несерьезности новой инфекции COVID-19.

Когда Путин воспользовался возможностью посмотреть на ситуацию самостоятельно и отправился в больницу № 40 в Коммунарку, он был в шоке, увидев противоположную картину. Это рассказал источник агентства, входящий в систему здравоохранения РФ.

Серьезная вспышка коронавируса произошла в железнодорожной больнице Петрозаводска. Заболели 31 сотрудник больницы и 19 пациентов. Источник заражения не выявлен.