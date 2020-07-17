186 пациентов с COVID-19 скончались в России за сутки

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17 июля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

В России за минувшие сутки скончались 186 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, 30 пациентов с COVID-19 скончались в Санкт-Петербурге, по 13 – в Москве и Архангельской области.

С начала пандемии коронавируса нового типа в России скончались 12 123 человека.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 6 406.