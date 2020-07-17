Внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты ТОФ началась в России

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17 июля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

министр обороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

В России по поручению президента Владимира Путина началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ, а также морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Соответствующее заявление министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал в рамках совещания с руководящим составом ведомства в Национальном центре управления обороной.

Подчеркивается, что проверка осуществляется для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где в настоящий момент сохраняются угрозы террористического характера. Также мероприятия проводятся в целях подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Шойгу уточнил, что в рамках внезапной проверки запланировано проведение 56 тактических учений.