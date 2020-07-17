Внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты ТОФ началась в России
17 июля 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В России по поручению президента Владимира Путина началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ, а также морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Соответствующее заявление министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал в рамках совещания с руководящим составом ведомства в Национальном центре управления обороной.
Подчеркивается, что проверка осуществляется для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где в настоящий момент сохраняются угрозы террористического характера. Также мероприятия проводятся в целях подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".
Шойгу уточнил, что в рамках внезапной проверки запланировано проведение 56 тактических учений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.