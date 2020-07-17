Количество случаев заражения COVID-19 во Владимирской области превысило 5,1 тысячи

Во Владимирской области количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось на 42. Общее число инфицированных в регионе достигло к настоящему моменту 5 133.
Уточняется, что с начала пандемии COVID-19 во Владимире зарегистрировали 892 случая заражения, в Гусь-Хрустальном районе – 754, в Петушинском районе – 615, в Муроме – 441, в Александровском районе – 397, в Ковровском районе – 388, Собинском – 299, Вязниковском – 266, а в Юрьев-Польском – 237.
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