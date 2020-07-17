Россияне признались, насколько сильно самоизоляция навредила отношениям в семье
17 июля 2020, 09:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
За время самоизоляции отношения со второй половиной значительно ухудшились, признался каждый пятый опрошенный. Гармонию в паре стали замечать только 6% респондентов.
Порядка 10% семей с детьми признались, что во время продолжительного карантина они стали хуже общаться друг с другом. Однако 13% отметили что самоизоляция сделала их связь с детьми крепче. 19% опрошенных во время пандемии постарались улучшить отношения с родителями, 5% заявили об обратном итоге. При этом 76% респондентов уверены, что режим самоизоляции никак не сказался на их отношениях в семье.
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