Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Россияне признались, насколько сильно самоизоляция навредила отношениям в семье

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Россияне признались, насколько сильно самоизоляция навредила отношениям в семье
Семья. Фото: pixabay.com

За время самоизоляции отношения со второй половиной значительно ухудшились, признался каждый пятый опрошенный. Гармонию в паре стали замечать только 6% респондентов.

Порядка 10% семей с детьми признались, что во время продолжительного карантина они стали хуже общаться друг с другом. Однако 13% отметили что самоизоляция сделала их связь с детьми крепче. 19% опрошенных во время пандемии постарались улучшить отношения с родителями, 5% заявили об обратном итоге. При этом 76% респондентов уверены, что режим самоизоляции никак не сказался на их отношениях в семье.

АБ

В мире

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Дипломатический источник в Анкаре в пятницу заявил, что Турция выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов Америки и добавил, что страна тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью