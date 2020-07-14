В России 14-дневную изоляцию для прибывающих из-за границы отменят с 15 июля

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14 июля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: publication.pravo.gov.ru

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России принято решение отменить обязательную 14-дневную изоляцию для граждан, приехавших в страну из-за границы. Постановление за подписью главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Роспотребнадзор с 15 июля отменяет требование об обязательной двухнедельной изоляции для всех прибывающих в Россию из-за рубежа.

Иностранные граждане, так же как и граждане РФ, должны будут иметь справки об отрицательном тесте на COVID-19. Иностранцам при въезде в Россию необходимо предъявить документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее чем за три дня до въезда. Также можно представить документ о наличии антител на COVID-19.

В случае отсутствия справки, подтверждающей отрицательный тест, иностранцам следует пройти тестирование на коронавирус в России в течение 3 дней после приезда. Россиянам также необходимо сдать тест в тот же срок.