Как научиться избавляться от ненужных вещей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Шкаф. Фото: pixabay.com

Не все способны с легкостью избавляться от ненужных вещей, порой хлам может храниться годами. Эксперт Ирина Цыпленкова рассказала, как научиться отделять нужные вещи от лишних.

Специалист первым делом отметила, что не нужно заставлять себя делать уборку через силу. Перед началом процесса важно настроиться на заботу о себе и собственном комфорте. «Заходить в процесс ревизии лучше не из мыслей "какая я неряха!", "ужас, сколько у меня вещей", а из того, для чего вы хотите освободить пространство. Что вы будете в этом освободившемся пространстве делать? Почему вам будет приятно, когда вы это сделаете? Важно исходить из позитивной, а не негативной мотива», - научила эксперт.

Далее следует обозначить, как определять «нужность» вещей. Если целью является освобождение от прошлого, то стоит готовиться к избавлению от сентиментальных предметов. Также вещи можно разделить по критериям достаточности (и убрать из квартиры все объективно лишнее) или качества (отказаться от испорченного и сломанного).

Цыпленкова добавила: если освободить пространство хочется, но избавиться от милых сердцу мелочей нет сил, можно разработать новую систему хранения, в которую всё поместится. Главное – понимать свои цели, передает Радио Sputnik.