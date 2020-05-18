Генеральная уборка на самоизоляции может навредить здоровью

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18 мая 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Уборщица. Фото: pixabay.com

Многие россияне во время самоизоляции нашли время для масштабной генуборки. Однако наведение чистоты в доме может оказаться не таким полезным, как кажется изначально, передает КП.

Кандидат медицинских наук Екатерина Кудина рассказала, что труд по дому не относится к полезным физическим нагрузкам. «Эта работа, достаточно утомительная, создает только иллюзию полезного для здоровья движения, так как является статической нагрузкой, нередко в неудобных, вредных для позвоночника и суставов позах», - заявила специалист. Врач отметила, что не стоит перебарщивать.

Также она напомнила, что во время уборки в ход идут химические средства, контакт с которыми не несет ничего хорошего организму.