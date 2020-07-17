Можно ли перестать платить за капремонт, и какие в этом случае будут последствия
17 июля 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
В России собственники квартир обязаны оплачивать капремонт дома, иначе со временем неуплатой могут заинтересоваться судебные приставы. Однако есть возможность избежать оплаты ежемесячных взносов, рассказал эксперт Сергей Минко.
«Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии», - рассказал специалист. Он отметил, что жильцы дома вправе требовать отчета о том, на что уходят их деньги, и предлагать, на что их лучше направить.
Минко добавил, что если игнорировать платежи за капремонт, то могут возникнуть проблемы при продаже квартиры. При наличии задолженности покупатель может отказаться от сделки или потребовать оплатить все долги.
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